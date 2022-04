BILDER | Festtagsstimmung im neuen Drusus-Stadion

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

So viele Zuschauer hat es bei einem offiziellen Fußball-Ligaspiel in Südtirol noch nie gegeben: 5100 Fans sorgten am Samstag beim Duell zwischen dem FC Südtirol und dem AC Padova für einen neuen Rekord. Wir haben das Geschehen vor und im Drusus-Stadion mit unserer Kamera festgehalten.