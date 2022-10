„Bin überrascht“: Die Ski-Elite trainiert im Schnalstal

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Das Auftaktwochenende im alpinen Weltcup am 22. und 23. Oktober in Sölden steht vor der Tür. Dafür bereitet sich traditionell die internationale Crème de la Crème auf dem Schnalstaler Gletscher vor und arbeitet am letzten Feinschliff.