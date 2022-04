Bleibt der Pott in Bozen?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Mittwoch trifft der FC Südtirol im Finale des Italienpokals der Serie C auf Dauerrivale Padova. Das Hinspiel Anfang März endete mit einem 0:0, was bedeutet, dass der Gewinner des Retourspiels den Pokal in die Höhe stemmen darf.