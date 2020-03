Während in der restlichen Sportwelt ein Event nach dem anderen abgesagt wird, verläuft der Weltcup der Biathleten in Kontiolahti zwar ohne Zuschauer, aber doch irgendwie wie geplant. Der Kampf um den Gesamtweltcup der Herren ist dabei so spannend – und auch so verrückt – wie lange nicht mehr.Die Einzelheiten lesen Sie auf