Böser Sturz überschattet Runggaldiers Topresultat

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Donnerstag standen in Zauchensee (AUT) und Tarvisio (ITA) zwei Europacup-Speedrennen auf dem Programm. In beiden Fällen gab es Spitzenplätze für die Azzurri, doch das Rennen in Österreich wurde von einem bösen Zwischenfall überschattet.