Bozens Derby-Wunder: „Nach dem 0:4 gab’s schon blöde Sprüche“

Sensation, Wahnsinn, Wunder: Wie man es auch bezeichnen will, der HC Bozen hat mit seiner unglaublichen Aufholjagd im Derby gegen Pustertal etwas geschafft, das es so schnell nicht mehr geben wird. Der HCB-Kapitän gab uns anschließend einen Einblick in seine Gefühlswelt.