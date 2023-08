Bozens Testspiel-Marathon beginnt

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dem HCB Südtirol Alperia stehen kräftezehrende Wochen bevor: Bis zum Saisonstart am 15. September bestreiten die Füchse zwölf Partien – darunter vier Matches in der Champions Hockey League. Los geht’s am Donnerstag mit dem ersten Testspiel bei den Fassa Falcons.