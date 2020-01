Nach den 2 Siegen in Folge gegen Salzburg und Innsbruck will der HCB Südtirol Alperia weiterhin auf der Erfolgsstraße bleiben und fleißig Punkte sammeln, um das Ziel Top 5 zu erreichen. Intensiv wird das Programm allemal: Am Montag und Dienstag stehen innerhalb von 24 Stunden 2 Partien auf dem Programm.Die Einzelheiten lesen Sie auf