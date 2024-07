Bozner Transferhammer: Wird er der große Star der Liga?

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Dass der HC Bozen heuer eine ganz starke Mannschaft in die neue Meisterschaft schicken wird, ließ sich in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Top-Verpflichtungen schon erahnen. Doch nun haben die Foxes den Hammer mal so richtig rausgeholt: Im Sturm kommt eine Granate.