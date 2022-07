Braidot mit dem zweiten Streich

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Während Gerhard Kerschbaumer beim Cross-Country-Rennen in Vallnord (Andorra) nicht an seine starken Leistungen der Vorwoche anschließen konnte, hatte Luca Braidot großen Grund zur Freude: Der 31-Jährige siegte zum zweiten Mal in Folge.