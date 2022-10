Brignone eröffnet die neue Saison

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Monatelang haben die Athletinnen auf diesen Moment hingearbeitet, jetzt ist er endlich gekommen. Um 10 Uhr fällt am Samstag mit dem Damen-Riesentorlauf in Sölden der Startschuss für die neue Ski-Saison. Schon am Freitag fand die Startnummern-Auslosung statt.