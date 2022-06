Brixen-Weltcup: Die Damen zeigen in der Quali ihr Können

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Auftakt des Boulder-Weltcups in Brixen ist gelungen: Am Freitagvormittag fand im Vertikale Kletterzentrum Brixen der erste Teil des Weltcup-Programms an der Boulder-Wand statt. Bei der Qualifikation der Frauen wurden die besten 20 Athletinnen ermittelt, die beim morgigen Halbfinale an den Start gehen werden.