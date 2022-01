Am Sonntag ging die IHL in die nächste Runde. Während Eppans zunächst großer Widerstand letztlich vor heimischen Publikum gebrochen wurde, verpasste Kaltern den Anschluss an den Spitzenreiter. Brixen setzte indes den Tabellenführer unter Druck – aber vergebens.Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz