Broncos bekommen Verstärkung aus Kanada

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am Mittwochabend gaben die Wipptal Broncos bekannt, dass Justin Maylan nach Sterzing wechseln wird. Der Kanadier spielte bereits zwei Saisonen in Italien. 2014/15 spielte er für den HC Gröden, während er in der Saison 2015/16 für den HC Pustertal auf Torejagd ging.