Bruneck bleibt der Landesliga-Krösus – Bacher rettet Naturns

Der SSV Bruneck hat am Sonntag im dritten Spiel in Folge zwei Tore geschossen und zum dritten Mal in Folge die volle Punkteausbeute eingefahren. Einen spektakulären Last-Minute-Sieg feierte dagegen Naturns. Hier liefern wir den vollständigen Landesliga-Überblick.