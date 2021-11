Brutal, brutaler, Perathoner

Snowboard-Crosser Emanuel Perathoner (35) aus Lajen verbrachte das Jahr 2021 vor allem beim Physiotherapeuten. Zur Vorgeschichte: Am 14. Jänner zog er sich bei einem Trainingssturz in Colere (Provinz Bergamo) eine komplizierte Schienbeinkopf-Fraktur zu. Auch das linke Knie wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Es folgten Operation (Platten und Schrauben wurden eingesetzt) und Monate mühsamen Reha-Trainings. Nun sieht er langsam Licht am Ende des Tunnels.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz