Buam bejubeln verrückten Derby-Sieg

Die Unterland Cavaliers stecken in ihrer ersten Krise seit dem Aufstieg in die Alps Hockey League. Das Team von Olli Hällfors verlor am Dienstag zum Start der Scudetto-Finalphase gegen die Rittner Buam zum vierten Mal in Folge. Es war eine Partie, die äußerst kurios verlief.