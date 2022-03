Buam peilen Auswärtscoup an

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Über zwei Jahre ist es her, dass die Rittner Buam in Jesenice als Sieger vom Eis gegangen sind. Diesen Bann will die Mannschaft von Santeri Heiskanen am Donnerstag im Halbfinale der Alps Hockey League brechen und damit in der Best-of-five-Serie vorlegen.