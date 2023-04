Chance auf Historisches: Casiraghi verlängert beim FC Südtirol

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Daniele Casiraghi hat seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag beim FC Südtirol vorzeitig verlängert. Der Offensivspieler, der die Weiß-Roten im Vorjahr mit einem Doppelpack in Triest in die Serie B schoss, bleibt bis Juni 2025 in Bozen.