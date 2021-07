120 nervenaufreibende wie kräftezehrende Minuten haben die Italiener und Spanier in den Beinen. Das Elfmeterschießen – es steht kurz bevor. Da beginnt Giorgio Chiellini bei der Seitenwahl plötzlich an zu lachen und zu flachsen. Millionen TV-Zuschauer fragten sich: Warum? Jetzt ist klar, was dahinter steckt.Die Einzelheiten lesen Sie auf