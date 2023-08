Cincinnati: Sinners Geburtstag wird zum Albtraum

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

So hatte sich Jannik Sinner seinen Geburtstag wohl nicht vorgestellt. Der Südtiroler verlor am Mittwochabend, bei seinem ersten Auftritt im Rahmen des Masters-1000-Turniers in Cincinnati (USA), gegen den Serben Dusan Lajovic und schied prompt aus dem Event aus.