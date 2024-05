Clara übt Selbstkritik: „Ich suche keine Ausreden“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Italiens Eishockey-Nationalmannschaft musste am Dienstag bei der Heim-WM in Bozen gegen Japan lange zittern, ehe der 4:3-Sieg nach Verlängerung feststand. Ein Mann stand dabei besonders in Fokus: Damian Clara , der mit seinem Debüt aber nicht zufrieden war, wie er gegenüber SportNews verriet. Die Stimmen aus der Sparkasse Arena.