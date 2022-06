Comeback-Plan steht: Ski-Ass auf dem Weg zurück

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Am 24. Oktober 2021 war Riesentorlauf-Spezialist Roland Leitinger Zweiter beim Weltcup-Auftakt in Sölden geworden. Am 9. November endete die Saison nach einem Sturz im Parallel-Training auf der Reiteralm und Kreuzbandriss im rechten Knie schon wieder. Jetzt ist der Österreicher auf dem Weg zurück.