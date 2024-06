Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit dem italienischen Meistertitel haben die Rittner Buam SkyAlps in der vergangenen Saison nicht nur einen weiteren Pokal für die Trophäensammlung gewonnen, sondern sich auch ein Ticket für den Continental Cup in der Saison 2024/25 gesichert. Die Blau-Roten steigen in der zweiten Runde ein, die vom 18. bis 20. Oktober ausgerechnet in der heimischen Ritten Arena ausgetragen wird.