Fußball-Weltmeister Argentinien um sein in die Jahre kommendes Aushängeschild Lionel Messi will bei der Copa America den nächsten Titel abräumen. Schlägt die „Albiceleste“ am Sonntag (Montag, 02.00 Uhr MESZ) auch in Messis neuer Heimat Miami zu, hätte man den 16. Triumph bei dem Kontinentalturnier und damit den alleinigen Rekord geschafft. Es könnte eine Ära zu Ende gehen.