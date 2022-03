An diesem Mittwoch kommt es in der Ice Hockey League zu einer Familienangelegenheit. Alex Petan trifft mit Fehervar auf Dante Hannoun, der beim HC Pustertal auf Torjagd geht. Der erste Playoff-Auftritt der Wölfe wird also begleitet von einem Duell mit persönlicher Note.







