Dämpfer nach Streifpodest: Schieder am Knie verletzt

In Kitzbühel hat Florian Schieder das zweite Podest seiner Karriere errungen. Nur ein paar Stunden später lag der Kastelruther bei Dr. Christian Fink in Innsbruck in der MRT-Röhre. Das Ergebnis: Schieders Knie ist in Mitleidenschaft gezogen.