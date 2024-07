Damian Claras Training mit künftigen NHL-Stars

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Im Juni hat Damian Clara in Bruneck seine Matura abgelegt. Wenige Wochen später hieß es für Südtirols große NHL-Hoffnung: Ab in den Flieger. Der 19-Jährige absolvierte in der letzten Woche mit den Anaheim Ducks das sogenannte Development Camp.