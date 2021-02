Sie gilt als eines der größten Talente im internationalen Rodelsport und als potenzielle Nachfolgerin einer Evelin Lanthaler oder Greta Pinggera. Die Rede ist von Daniela Mittermair. Mit ihren 21 Jahren ist die Deutschnofnerin dabei, die Naturbahnrodelszene aufzumischen. Unmittelbar vor dem WM-Rennen am Samstag in Umhausen hat sich SportNews mit ihr am Telefon unterhalten.Die Einzelheiten lesen Sie auf