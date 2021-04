Die Seuchensaison 2019/20 hat Diego Kostner längst hinter sich gelassen. Der Grödner war nach seiner schweren Leistenverletzung im abgelaufenen Winter so stark wie nie zuvor in der Schweizer National League. Der Lohn für seine starken Auftritte war ein neuer Zwei-Jahresvertrag beim HC Ambri Piotta. Für die WM in Riga hat der Mittelstürmer jedoch abgesagt.







