Das Aufgebot für Antholz steht

Drei Tage vor der ersten Weltcupentscheidung zieht in der Südtirol Arena in Antholz allmählich Leben ein. 285 Athleten aus 29 Nationen werden von Donnerstag bis Sonntag an der 6. Etappe des IBU-Weltcups teilnehmen. Am Montag fand das erste Training statt. Hier gibt es das Aufgebot der Azzurri.