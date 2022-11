Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Schon lange nicht mehr war die Vorfreude unter heimischen Fußballfans auf eine Weltmeisterschaft so gering wie diesmal. Ablehnung, Boykottaufrufe, das Fehlen von Europameister Italien oder schlichtes Desinteresse am wohl umstrittensten Turnier der WM-Geschichte prägen die Debatten unter den Anhängern. Doch die Stadien in Katar werden wohl meist voll sein.