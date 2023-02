Das gab es noch nie: Jury entscheidet Slalom im Schneesturm

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Völlig verrückt! Der erste griechische Erfolg im Ski-Weltcup wird nach schier endloser Wartezeit annulliert, dafür jubelt ein norwegischer Premierensieger. Nebenbei fährt auch noch ein Bulgare aufs Podium. Das alles geschah am Sonntagabend (MEZ) in einem wilden Schneesturm in Kalifornien.