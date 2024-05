Das glasklare Indiz des Sinner-Coaches

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Spielt Jannik Sinner die French Open? Diese Frage beschäftigt zurzeit die Tennis-Welt. Schrieben italienische Medien in den letzten Tagen noch, dass die Teilnahme am seidenen Faden hängt, so veröffentlichte Sinners Coach Darren Cahill am Freitag ein Bild, das (fast) keine Zweifel zulässt.