Das größte Golfturnier Norditaliens feiert Comeback

Organisatoren sind Maximilian Bini – leidenschaftlicher Golfer und Miteigentümer der Bini Mario GmbH, Büromaschinen und Büromöbel, aus Meran – sowie die systems GmbH, der professionelle IT-Partner aus Südtirol mit Standorten in Bozen, Bruneck und Schlanders. Die Veranstalter freuen sich sehr, dass dieses Jahr wieder gespielt und gefeiert werden kann. Das große Interesse zeigt sich auch an den vielen Anfragen im Vorfeld, heißt es in einer Aussendung.Insgesamt 4 Kanonenstarts mit jeweils 50 Spielern sind geplant. Nach den 2 Turniertagen im Golf Club Lana werden die Gewinner am Samstag, 11. Juni, im Kurhaus Meran bei einem Galaabend geehrt.Während des Turniers werden zudem 10-Euro-Lose für eine Lotterie verkauft. Der Erlös dieser Aktion kommt zur Gänze der Organisation „Südtirol hilft“ zugute, die notleidende Menschen in Südtirol unterstützt.