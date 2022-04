Das große Ziel von Mareo: „Endlich einen Sieg feiern“

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Mit 3 Punkten ziert Mareo St. Vigil das Ende der Tabelle der 1. Amateurliga Gruppe B. Schon in der wegen Corona abgebrochenen Saison 2020/21 konnten Ploner & Co. als Aufsteiger in 7 Spielen nur deren 4 Punkte (1 Sieg und 1 Remis) sammeln. Dass es auch heuer schwierig werden würde, war vorauszusehen.