Die besten Abfahrer der Welt haben am Donnerstagmorgen (Ortszeit) zum ersten Mal die Olympia-Strecke in Yanqing bewältigt. Nach dem ersten Training fielen die Reaktionen der Läufer unterschiedlich, aber durchwegs positiv aus. In einem Punkt sind sich alle aber einig: Die neue Strecke ist sehr anspruchsvoll.







Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz