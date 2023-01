Das HCB-Bollwerk gegen die Tiroler Offensiv-Künstler

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Zum vierten Mal in der laufenden Saison heißt es am Freitag: HCB Südtirol Alperia gegen den HC Innsbruck. Bisher hat sich die Mannschaft von Glen Hanlon immer durchgesetzt. Das soll aus Sicht der Foxes auch so bleiben, damit die Tabellenführung weiter zementiert wird.