Das Heulen der Wölfe: Thriller-Sieg als Hoffnungsschimmer

Der HC Pustertal lässt sich nicht unterkriegen und hält die Hoffnungen auf den Halbfinal-Einzug in der ICE Hockey League am Leben: Charakterstarke Wölfe wiesen am Donnerstagabend im mitreißenden, dritten Spiel der Best-of-seven-Serie den AV Fehervar verdient in die Schranken.