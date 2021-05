Jetzt zählt es für den FC Südtirol: Am Sonntag steigen die Weißroten in die Serie-C-Aufstiegs-Playoffs ein. Mit Spannung wurde die Auslosung des Achtelfinals erwartet, die am Donnertag zur Mittagszeit in Florenz über die Bühne gegangen ist. Den FCS hätte es schlimmer treffen können.Die Einzelheiten lesen Sie auf