Auch Italiens Cheftrainer Cesare Butini lässt sich das Cool Swim Meeting in Meran nicht entgehen. In knapp 3 Wochen am 12. Juli reisen die Azzurri mit großen Hoffnungen nach Japan. Im Interview mit s+ erklärt der 63-Jährige, was für den Bozner Stefano Ballo und Co. bei Olympia drin ist.







Die Einzelheiten lesen Sie auf