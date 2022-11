Das ist zu wenig, HC Pustertal

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der HC Pustertal ist mit einer Niederlage aus der Länderspiel-Pause zurückgekommen. Am Freitagabend gab es in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt nichts zu holen. Mehr noch: Die Wölfe agierten phasenweise richtig zahnlos.