Das Oberliga-Finale wird zum Nervenkitzel

Der vorletzte Spieltag der Oberliga war nichts für schwache Nerven. In der unteren Tabellenhälfte haben sowohl St. Pauls, Brixen als auch die Weinstraße Süd am Sonntag einen Sieg eingefahren. Somit kommt es am nächsten Wochenende zum ultimativen Showdown.