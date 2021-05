Das Radrennen „Rund um Italien“ feiert sein Südtirol-Jubiläum

Als vor 100 Jahren der Giro d’Italia sein erstes Etappenziel in Meran festlegte, berichtete die Südtiroler Lokalpresse noch vom Radrennen „Rund um Italien“. Die deutsche Leserschaft, der italienischen Sprache noch nicht mächtig, hätte sich unter Giro d’Italia nichts vorstellen können. Heute ist die Rundfahrt, die am Mittwoch in Canazei Südtirol streift, in der heimischen Sportkultur tief verankert.







