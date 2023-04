Das Regionenturnier ist zurück – mit einem starken Südtirol

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In dieser Woche ruht in der Oberliga, Landesliga und teilweise auch in der 1. Amateurliga der Ball. Grund dafür ist das Regionenturnier, das sich nach dreijähriger Corona-Abstinenz wieder zurückmeldet. Der Auftakt war für Südtirol schon mal vielversprechend.