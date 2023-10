Das sagt der Experte: Adolf Insam bewertet Südtirols Klubs

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Der Anfang ist gemacht, die erste Saisonstart in der Alps Hockey League abgehakt. Es ist also an der Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen. Für die SportNews-Leser macht das der langjährige Nationalspieler, Trainer und Sportdirektor Adolf Insam. Er nimmt die fünf Südtiroler Teams ganz genau unter die Lupe.