Im vergangenen Winter dominierte Ryoyu Kobayashi den Weltcup und die Vierschanzentournee. Auch diesmal zählt der Japaner zu den Anwärtern auf den Sieg an den Skisprung-Feiertagen rund um den Jahreswechsel. Der alleinige Top-Favorit ist er aber nicht. Wir werfen vor dem Start der Tournee an diesem Sonntag in Oberstdorf einen Blick auf die Springer mit den größten Erfolgschancen.Die Einzelheiten lesen Sie auf