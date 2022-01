Lange war die goldene Gams für Beat Feuz ein Tabu, am Sonntag gelang ihm nun bereits der dritte Streich. Während sich in Kitzbühel die Lobeshymnen und Superlative aus dem Schweizer Lager nur so überschlugen, sorgte der Klassiker bei Dominik Paris und Co. für einen faden Beigeschmack. Kurz vor Olympia waren die Fragezeichen groß.







