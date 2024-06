Das tut sich in Südtirols Amateurligen

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

Die Fußball-EM in Deutschland läuft auf Hochtouren, die Europeada – ebenfalls in Deutschland und in Teilen Dänemarks – steht vor der Tür. Für Südtirols Macher im Amateurfußball spielt das alles aber nur eine Nebenrolle, denn sie müssen ihre Teams für die kommende Saison rüsten. In den letzten Tagen und Wochen hat sich dabei einiges getan.