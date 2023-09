Davis-Cup-Kapitän erstickt die Sinner-Polemiken im Keim

Die Einzelheiten lesen Sie auf www.sportnews.bz

In den letzten Tagen war es das brennende Thema: Jannik Sinner und dessen Absage für den Davis Cup in Bologna. Besonders die italienischen Gazetten sind darauf angesprungen – und haben den Sextner stark kritisiert. Der Davis-Cup-Kapitän und der Präsident des italienischen Tennisverbandes FITP nehmen Sinner nun in Schutz.